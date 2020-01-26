دبلوماسية أمريكية: مستعدون لدعم باكستان للوفاء بالتزاماتها المالية

إسلام آباد - أ ش أ

أكدت أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا استعداد بلادها تقديم الدعم لباكستان من أجل الإيفاء بالتزاماتها المالية بموجب مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".

وقالت وليز - في تصريحات لوسائل إعلام بواشنطن حول رحلتها الأخيرة لباكستان، نقلتها صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - "لقد سررنا لرؤية باكستان تحرز تقدما إزاء الإيفاء بالتزامات مجموعة فاتف".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشجع إسلام آباد على العمل مع مجموعة "فاتف" والمجتمع الدولي من أجل الوفاء الكامل بالتزامات خطة عمل مجموعة "فاتف"، لافتة إلى أنه إن لم تلب باكستان التزامات فاتف"، فيسكون الأمر مدمرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد وقدرتها على جذب المستثمرين.