اليابان: سنجلي جميع رعايانا الراغبين في العودة من ووهان الصينية

طوكيو - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن بلاده ستساعد جميع رعاياها الراغبين في العودة إليها من مدينة ووهان وسط الصين، حيث يتفشى فيروس كورونا الجديد.

وقال شينزو آبي -في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد- "إن الحكومة سترتب لرحلة طيران عارض "شارتر" أو وسائل أخرى لإعادة رعايا البلاد من مدينة ووهان، والتي تم اكتشاف الفيروس فيها للمرة الأولى، وأودى بحياة 56 شخصا حتى الآن، فضلا عن إصابة العشرات".

وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنه بمجرد انتهاء الترتيبات مع الحكومة الصينية، سيسعى بكل الوسائل لإتمام عودة جميع المتقدمين.

وكانت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" قد ذكرت، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية اليابانية تعمل في الوقت الحالي من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.. ووفقا للحكومة اليابانية، فيبلغ عدد المواطنين اليابانيين الموجودين في ووهان نحو 710 أشخاص.

يُذكر أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".