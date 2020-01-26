بعد أيام من وصوله أمريكا.. ثالث إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

القاهرة- وكالات:

قال مسئولون بقطاع الصحة إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت رويترز.

وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة الأمريكية في بيان، الأحد، أن الحالة لرجل كان زار مدينة ووهان الصينية وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

كانت الولايات المتحدة سجّلت إصابتين مؤكدتين بالفيروس؛ الأولى في 21 يناير لرجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، والثانية في 24 يناير لستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو.

ولقي 56 شخصًا حتفهم في الصين جراء الفيروس الغامض، فيما أُصيب 1975 آخرون على مستوى العالم فيما لا يقل عن 13 دولة، وفق الإحصاءات الرسمية المُعلنة.