مقتل 31 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في مدغشقر

انتاناناريفو - ( د ب أ )

صرح مسؤولون في مدغشقر، اليوم السبت، بأن 31 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة مدغشقر الواقعة بالجنوب الإفريقي .

وظل تسعة أشخاص في عداد المفقودين في الجزيرة السياحية الشهيرة ، وذلك وفقًا للمكتب الوطني لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد.

وكانت السلطات قد قدرت أمس الجمعة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة منذ الأسبوع الماضى ب 26 شخصا ، مع إعلان رئيس الوزراء كريستيان نتساي أن الوضع "كارثة وطنية".

وقالت إدارة الكوارث إن حوالي 107 الأف شخص تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

كما تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في جعل الطرق المهمة غير قابلة للمرور بها ، بينما انفجر سد بالقرب من بلدة تانامبي ، وتحاصر مياه الفيضانات القرى والأراضى الزراعية .