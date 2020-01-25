ولاية "ألازيغ" تعرضت للدمار.. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 18 شخصًا

إسطنبول - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا أمس الجمعة إلى 18 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، نقلا عن وزير الداخلية سليمان صويلو.

ونقلت الوكالة عن صويلو قوله إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ بالإضافة إلى خمسة أشخاص في ولاية ملاطيا المجاورة.

وكانت وكالة الدفاع المدني ذكرت في وقت سابق إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة على مقياس ريختر. وقال مركز الزلازل التركي إن قوة الزلزال كانت 6.5 درجة، وفقا للأناضول.

وكان مركز الزلزال في قضاء "سيفريجه" بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقال "صويلو"، إن العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار، مضيفًا أن قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضا.

وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس التركي مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجه اردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة بالتوجه فورًا إلى المنطقة.

وأكد أردوغان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر "مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات زلزال ألازيغ بأقل خسائر وضمان سلامة مواطنينا".

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.

وأعلن والي ألازيغ، إصابة 225 آخرين، بينهم اثنان حالتهما حرجة.