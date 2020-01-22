مقتل 30 شخصًا على الأقل واختطاف أطفال في هجوم بجنوب السودان

جوبا - (د ب أ)

قتل 30 شخصًا على الأقل وتعرض عدة أطفال للاختطاف، في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عندما هاجم مسلحون قرية قرب الحدود مع السودان، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال كول الور، رئيس منطقة أبيي الإدارية "هذا هجوم بربري، ندين قتل المدنيين الأبرياء بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف أنه يعتقد أن المسلحين ينتمون إلى قبيلة "مسيرية"، وتُعد منطقة أبيي الإدارية محل نزاع لعدة سنوات بين "مسيرية" وجماعة عرقية أخرى تدعى "دينكا" من جنوب السودان.

وفي كل مواسم الجفاف، يقوم رعاة مسيرية بعبور منطقة أبيي المنتجة للنفط بمواشيهم بحثًا عن الماء والمراعي وتجارة البضائع.

وأسفر الهجوم الذي استهدف قرية كولوم عن مقتل ثمانية أطفال و10سيدات و12 رجلاً وفقًا لرئيس الإدارة. وتم اختطاف حوالي 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام ولا يزال آخرون في عداد المفقودين. كما أصيب 18 شخصًا في الهجوم.