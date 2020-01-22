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كوريا الشمالية تؤكد تعيين وزير جديد للدفاع

02:41 م الأربعاء 22 يناير 2020
كوريا الشمالية تؤكد تعيين وزير جديد للدفاع

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

القاهرة- (وكالات):

أكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية تعيين مسؤول عسكري كبير كان يشرف على مشروعات البناء للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في منصب الوزير الجديد للدفاع في البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وأفادت الوكالة الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأنه كان يعتقد أن نائب وزير القوات المسلحة الشعبية كيم جونغ كوان، قد حل محل نو كوانغ تشول كوزير للدفاع، منذ تعيينه كعضو مناوب في المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، خلال الاجتماع الرئيسي للحزب الذي عقد في نهاية ديسمبر.

ثم أكدت وكالة الأنباء المركزية في بيونجيانج، اليوم الأربعاء، خبر تعيين كيم، حيث ذكرت اسمه ومنصبه في مقال حول مؤتمر عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة القضايا المتعلقة باستعادة الغابات وحماية البيئة.

ووفقا لـ"يونهاب" فإن كيم جونغ كوان كان مسؤولا عن مشروعات الإنشاءات المفضلة عند الزعيم كيم جونغ أون، مثل بناء المرافق السياحية في منطقة "وونسان-كالما" على الساحل الشمالي، والمنتجع الصحي في منطقة "يانغ دوك" في إقليم "بيونغان" الشمالي.

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