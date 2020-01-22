ترامب عن إجراءات عزله: أترك الأمر لمجلس الشيوخ

القاهرة- (وكالات):

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على قضية أوكرانيا والإجراءات الرامية إلى عزله، وقال: "أترك الأمر لمجلس الشيوخ".

تابع ترامب إجراءات عزله من المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وقال إن المحاكمة "زائفة" مضيفا "أنها المطاردة الشعواء الدائرة منذ سنوات وبصراحة إنها مشينة".

خاض الجمهوريون والديموقراطيون مواجهة حادة في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، حول استدعاء شهود وطلب وثائق من البيت الأبيض في اليوم الأول من محاكمة تاريخية بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب.

ودارت نقاشات حامية بين الجانبين حول إجراءات المحاكمة أتاحت للديموقراطيين فرصة عرض قضيتهم ضد ترامب على التلفزيون الوطني.

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل استعرض قوته السياسية وقام بتحريك غالبيته في المجلس البالغة 53 - 47 لعرقلة جهود الديموقراطيين الواحدة تلو الأخرى الهادفة لتغيير ضوابط هذه المحاكمة التي تقول تقارير إنه صاغها مع البيت الأبيض لحماية ترامب.

وبعد 13 ساعة من النقاشات، قبيل الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، نجح ماكونيل في التصدي لكل محاولات الديموقراطيين ضامنا سيطرة الجمهوريين على محاكمة يأملون أن تغلق بنهاية الشهر.

يتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بتهمتين هما عرقلة عمل الكونجرس بإخفاء سجلات ومستندات ومنع بعض الموظفين من الإدلاء بشهادتهم أمام مجلس النواب، وكذلك إساءة استغلال سلطاته بعد ضغطه على أوكرانيا لفتح تحقيقًا يُسيء لمنافسه المُحتمل في الانتخابات المُقبلة جو بايدن.