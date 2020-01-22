تايلاند تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت السلطات في تايلاند أن أربعة أشخاص في البلاد قد أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت أولا في الصين وتثير مخاوف عالمية من حدوث وباء.

وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان اليوم الأربعاء أن شخصين آخرين ثبتت إصابتهما بالفيروس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى شخصين آخرين أصيبا ولكن تمت علاجهما.

وتشمل الحالتان الجديدتان امرأة تايلاندية سافرت إلى مدينة ووهان وسط الصين، حيث اكتشف الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

أما المصاب الآخر فهو رجل صيني دخل البلاد يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفيركول: "على الرغم من اكتشاف حالات جديدة ، إلا أن تايلاند لم تسجل بعد تقارير عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وينتمي الفيروس الجديد إلى عائلة الفيروسات نفسها التي تسببت في متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، وهو مرض أودى بحياة 800 شخص على مستوى العالم في وباء 2002-2003 الذي بدأ أيضا في الصين.