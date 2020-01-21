رسميًا.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكالات

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، محمود مكية، عن 3 مراسيم تتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال مكية، إن من بين المراسيم مرسوم خاص بالموافقة على استقالة حكومة سعد الحريري، وأخر خاص بتسمية حسان دياب رئيسًا للحكومة اللبنانية المرتقبة.

وأشار إلى أن المرسوم الثالث يتعلق بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وعقد الرئيس ميشال عون، اجتماعًا مساء الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، للتوافق حول شكل وتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على النحو التالي: رئيس الحكومة، حسان دياب. نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينة عكر. وزير الداخلية والبلديات، اللواء محمد فهمي. وزير المال، غازي وزني. وزير الخارجية، ناصيف حتي. وزير الاتصالات، طلال حواط. وزيرة العدل، ماري كلود نجم. وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار. وزيرة العمل، لميا يمين. وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر. وزير السياحة والشؤون الاجتماعية، رمزي مشرفية. وزير الشباب والرياضة، فارتي اوهانيان. وزير التربية، طارق المجذوب. وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة. وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة، دميانوس قطار وزير الصحة، حمد حسن. وزير الصناعة، عماد حبّ الله. وزيرة المهجّرين، غادة شريم. وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد. وزير الزراعة، عباس مرتضى.