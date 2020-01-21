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الصين: ارتفاع حصيلة وفيات "فيروس كورونا" الجديد إلى 6 حالات

01:47 م الثلاثاء 21 يناير 2020
الصين: ارتفاع حصيلة وفيات "فيروس كورونا" الجديد إلى 6 حالات

فيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الثلاثاء وفاة شخصين آخرين كانا أصيبا بسلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في أنحاء البلاد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ست.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم أمس الاثنين تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن السلالة الجديدة من كورونا، ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 291 شخصا.

وتم تشخيص حالات الإصابة الجديدة في إقليم هوبي، حيث كان جرى رصد الفيروس للمرة الأولى في وقت سابق الشهر الجاري، وكذلك في بكين وشنغهاي.

وقالت اللجنة إنه يشتبه في إصابة 27 شخصا آخرين. وتم رصد الحالات المشتبه بها في عدد من الأقاليم، بينها قوانجدونج وسيشوان ويونان وتشجيانج وآنهوي وهاينان، مما يشير إلى أن الفيروس قد انتشر في أنحاء البلاد.

فيروس كورونا الصين حالات وفاة السلطات الصحية بالصين

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