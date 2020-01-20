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إيران: وزير الطرق يزور أوكرانيا حاملا رسالة من روحاني بشأن الطائرة المنكوبة

10:33 ص الإثنين 20 يناير 2020
إيران: وزير الطرق يزور أوكرانيا حاملا رسالة من روحاني بشأن الطائرة المنكوبة

حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

أفادت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الطرق سيزور أوكرانيا حاملا رسالة من الرئيس حسن روحاني بشأن الطائرة المنكوبة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سید عباس موسوي القول إن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي توجه إلى كييف حاملا رسالة من روحاني تتعلق بحادث سقوط الطائرة.

وتسببت الحادثة في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز. ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق. وقصف الحرس الثوري الإيراني القاعدتين ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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