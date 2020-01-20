الإمارات: ندعم تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا

برلين- (د ب ا):

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، أن بلاده رسالتها دائمًا للعالم رسالة سلام وتنمية وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، القائم على عدم التدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الشعب الليبي الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في ترسيخ دعائم دولته الوطنية وتحقيقه الوحدة والتنمية.

وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات المشارك في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عقد اليوم في برلين برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة دولية رفيعة من رؤساء ووزراء خارجية عدد من دول العالم وعدد من المنظمات الدولية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود ألمانيا لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برعاية الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي، ونوه إلى جهود المبعوث الأممي في ليبيا، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات مؤتمر برلين من أجل الوصول إلى حل سياسي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.