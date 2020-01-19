أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الاتحاد الأوروبي يَعد بدور مهم في وقف إطلاق النار وحظر السلاح في ليبيا

11:16 م الأحد 19 يناير 2020
الاتحاد الأوروبي يَعد بدور مهم في وقف إطلاق النار وحظر السلاح في ليبيا

الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ) .

وعد الاتحاد الأوروبي بلعب دور مهم، في عملية متابعة نتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي استضافته برلين.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عبر حسابه على تويتر: "مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام حظر الأسلحة أمر أساسي".

ورحب ميشيل بنتيجة مؤتمر برلين "الذي جمع كل الأطراف الإقليمية والدولية معا".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد صرحت في ختام المؤتمر أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وأن جميع المشاركين متفقون على احترام حظر تصدير السلاح وليس هناك حل عسكري للصراع الدائر في البلاد.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

الاتحاد الأوروبي أحداث ليبيا وقف إطلاق النار مؤتمر برلين

الخبر التالى:

الدفاع الروسية: مقتل 98 عسكريًا ومدنيًا بهجمات المسلحين بأسلحة "الناتو"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:فايلر: اتمنى التوفيق لصالح جمعة مع أي فريق خارج الأهلي