الاتحاد الأوروبي يَعد بدور مهم في وقف إطلاق النار وحظر السلاح في ليبيا

برلين - (د ب أ) .

وعد الاتحاد الأوروبي بلعب دور مهم، في عملية متابعة نتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي استضافته برلين.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عبر حسابه على تويتر: "مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام حظر الأسلحة أمر أساسي".

ورحب ميشيل بنتيجة مؤتمر برلين "الذي جمع كل الأطراف الإقليمية والدولية معا".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد صرحت في ختام المؤتمر أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وأن جميع المشاركين متفقون على احترام حظر تصدير السلاح وليس هناك حل عسكري للصراع الدائر في البلاد.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.