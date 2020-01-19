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الكرملين: بوتين يناقش مع جونسون وفون دير لاين الأوضاع الدولية وليبيا

07:50 م الأحد 19 يناير 2020
الكرملين: بوتين يناقش مع جونسون وفون دير لاين الأوضاع الدولية وليبيا

فلاديمير بوتن

موسكو - ( دب ا)

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، خلال استراحة من المحادثات حول ليبيا في برلين.

وذكر المكتب الصحفي في بيان "ناقشت المحادثات قضايا العلاقات الثنائية، وكذلك المشاكل الدولية، بما في ذلك تسوية الوضع في ليبيا"بحسب وكالةسبوتنيك الروسية.

وتنعقد في برلين اليوم الأحد قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وبين قائد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.

فلاديمير بوتين ليبيا موسكو الكرملين بوريس جونسون

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