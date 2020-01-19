أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بومبيو يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة للحل

06:39 م الأحد 19 يناير 2020
بومبيو يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة للحل

مايك بومبيو

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة من أجل التوصل إلى حل للصراع في بلادهم.

وكتب بومبيو، على تويتر، اليوم الأحد: "حان الوقت لليبيين الآن لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، مستقبل خال من عنف تؤججه أطراف خارجية".

ويشارك بومبيو في مؤتمر ليبيا المنقعد اليوم في ديوان المستشارية الألمانية في برلين، وكان قد دعا قبل بدء المؤتمر إلى عقد اتفاقية هدنة وتوفير آلية فعالة لمراقبة الوضع في ليبيا، كما دعا إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

مايك بومبيو ليبيا برلين أمريكا

الخبر التالى:

أبو الغيط: لا حل سياسي في ليبيا قبل وقف التدخلات الخارجية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة البريميرليج: ليفربول 1 - 0 يونايتد.. صلاح أساسيًا