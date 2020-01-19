بومبيو يدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة للحل

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أطراف الصراع في ليبيا إلى استغلال الفرصة من أجل التوصل إلى حل للصراع في بلادهم.

وكتب بومبيو، على تويتر، اليوم الأحد: "حان الوقت لليبيين الآن لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، مستقبل خال من عنف تؤججه أطراف خارجية".

ويشارك بومبيو في مؤتمر ليبيا المنقعد اليوم في ديوان المستشارية الألمانية في برلين، وكان قد دعا قبل بدء المؤتمر إلى عقد اتفاقية هدنة وتوفير آلية فعالة لمراقبة الوضع في ليبيا، كما دعا إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.