البرلمان الإيراني يهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخفض العلاقات

طهران- (د ب أ):

هدد البرلمان الإيراني، الأحد، بخفض العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إذا لم تف الدول الثلاثة بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن نوابا بمجلس الشورى الإسلامي في إيران يجمعون تواقيع لإصدار بيان يحذرون فيه الدول الثلاثة بخفض العلاقات معها.

وأوضحت "فارس" أن غالبية النواب وقعوا بالفعل على البيان الذي من المتوقع أن يتضمن تحذيرا من أنه "إن لم تكف الدول الثلاثة عن ممارساتها العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن طهران ستدافع عن مصالحها وتخفض مستوى العلاقات معها".

كانت الدول الثلاثة أعلنت مؤخرا تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت الدول الثلاثة، في بيان: "لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات".

كانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليه وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.