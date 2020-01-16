واشنطن: لن نخرج من العراق ونتطلع لاستئناف العمليات به

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه لا نية لديها للانسحاب من العراق، لافتة إلى أن هدفها هو البقاء في الشرق الأوسط.

وأضافت، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس "نواصل التخطيط وإعادة الانتشار ونتطلع إلى استئناف العمليات".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن العمليات في سوريا لم تتوقف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة استأنفت أمس الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الجاري.

ونقلت الصحيفة النيويوركية عن مسؤولَين عسكريَّين أمريكيين - لم تذكر اسميهما- قولهما إنّ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي كي لا يستغلّ التنظيم الجهادي الوضع الراهن.