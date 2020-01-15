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البيت الأبيض: ترامب لم يخطئ ونتوقع براءته في مجلس الشيوخ

06:08 م الأربعاء 15 يناير 2020
البيت الأبيض: ترامب لم يخطئ ونتوقع براءته في مجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل.

من جانبها أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قرب تقديم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيًا.

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي، "سنحدد ممثلي الادعاء ونقدم لائحة الاتهام لمجلس الشيوخ لمحاكمة ترامب برلمانيًا"، مضيفة: "نحن فخورون بأن نقدم لائحة محاكمة ترامب التي ستحدد التهم التي تشكل أساس محاكمته".

وتابعت أن ترامب يحاكم برلمانيًا بسبب محاولته التأثير على حكومة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية.

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