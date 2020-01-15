توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين

واشنطن/بكين- (د ب أ):

توقع الولايات المتحدة والصين، الأربعاء، المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، يشمل خطوات لتسوية حرب تجارية قائمة بين البلدين منذ نحو عامين.

ويتضمن الاتفاق إلغاء أو تخفيف بعض الرسوم العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، في حين تلتزم الصين بإنهاء إلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن تقنياتها مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية بحسب الممثل التجاري الأمريكي.

ووفقا للاتفاق، ستلتزم الصين بزيادة وارداتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

ولم يكشف أي من الجانبين الأمريكي أو الصيني عن التفاصيل الكامل للاتفاق.

في الوقت نفسه فإن اتفاق "المرحلة الأولى" الذي سيتم توقيعه اليوم سيبقي على الرسوم الأمريكية على واردات صينية قيمتها 370 مليار دولار في حين سيخفض معدل الرسوم من 15 إلى 7.5 بالمائة لبعض تلك السلع.

ولم يتضح حتى الان موعد إجراء المفاوضات حول اتفاق "المرحلة الثانية"، ولا موعد بدء الرفع المتبادل للرسوم العقابية على منتجات البلدين.

ويقول محللون إن بعض أشد الموضوعات صعوبة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها حتى الآن.

وقالت جنيفر هيلمان خبير التجارة في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك أمس الثلاثاء: "من غير المحتمل أن نرى علاجا للمشكلات الهيكلية مع الصين من خلال بنود هذا الاتفاق".

وتشير هيلمان إلى استخدام بكين للدعم من أجل مساندة الشركات التي تغرق الأسواق وخفض أسعار المنتجات الصينية في تلك الأسواق.

ويشعر مراقبون صينيون بالرضا عن الاتفاق، حيث يوقف صراعا تجاريا، سيخرج عن نطاق السيطرة ولا يخدم مصالح الصين.

وذكر شي ينهونج، استاذ العلاقات الدولية في جامعة (رينمين) أن "بكين ربما تجد من الصعب شراء كميات محددة من السلع الأمريكية الزراعية ومن السلع الأخرى الخاصة بالطاقة والصناعات التحويلية المنصوص عليها في الاتفاق بدون إستبعاد دول أخرى".

وأضاف "أعتقد أن الصين قدمت الكثير من التنازلات وتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يمثل تحديا ضخما".