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الرئيس الجزائري يقبل دعوة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

02:24 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
الرئيس الجزائري يقبل دعوة ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

عبد المجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

كشفت الرئاسة الجزائرية، عن أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قبل دعوة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقدها في 19 يناير الجاري ببرلين.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن تبون، تلقى مساء الاثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية، تناولت الوضع في ليبيا.

وأوضح البيان أن ميركل وجهت دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، وأن تبون قبل الدعوة.

كان تبون وميركل تحدثا هاتفيًا الأسبوع الماضي وناقشا الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام، وفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وكشف ذات المصدر أن تبون وميركل، طالبا بـ"التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد".

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