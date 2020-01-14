الرئيس اليمني يؤكد أهمية العمل مع الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار لليمن

اليمن - (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية العمل مع الأمم المتحدة وصولاً الى عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وأمنه واستقراره، لافتًا الى أهمية دعم دول التحالف والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الرئيس اليمني ثمن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والهادفة الى احلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق ويتطلع اليه الشعب اليمني والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأكد الرئيس اليمني ـ خلال استقباله ،اليوم، المبعوث الأممي مارتن غريفث ، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ـ على التعاون مع المبعوث الأممي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الانقلابيين المتكررة في ذلك.

من جانبه ، عبر المبعوث الأممي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث ، معبراً عن تهانيه للرئيس اليمني بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن.

وأطلع المبعوث الأممي الرئيس اليمني على رؤيته وخطواته القادمة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية اجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود ، فيما تناول اللقاء الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.