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ماكرون يرغب في وقف لإطلاق النار "موثوق ودائم" في ليبيا

12:55 م الإثنين 13 يناير 2020
ماكرون يرغب في وقف لإطلاق النار "موثوق ودائم" في ليبيا

إيمانويل ماكرون

باريس - أ ش أ

أعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عن رغبته في وقف لإطلاق النار على أن يكون موثوق به ودائم ويمكن التحقق منه وذلك بين الأطراف في ليبيا .

وقال قصر الإليزيه في بيان - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم /الإثنين/ - إن ذلك يأتي خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس ماكرون ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" حول تطورات الملف الليبي.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت انطلاق محادثات بين اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج في العاصمة الروسية /موسكو/ حيث أعلن الجيش الوطني الليبي في وقت سابق وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

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إيمانويل ماكرون ليبيا وقف إطلاق النار قصر الإليزيه أحداث ليبيا

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