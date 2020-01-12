فرنسا وألمانيا وبريطانيا يؤكدون التزامهم بالاتفاق النووي مع إيران



وكالات

دعا قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأحد، إيران للامتناع عن أي تحرك عنيف وإلغاء كافة الخطوات المنافية للاتفاق النووي الموقع في 2015.

وأكد قادة الثلاث دول إلتزامهم بالاتفاق النووي مع إيران، داعين إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكانت إيران أعلنت تخفيض كافة إلتزامتها النووية وفقًا للاتفاق النووي، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في غارة أمريكية قرب مطار بغداد قبل أسبوع.