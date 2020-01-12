صافرات إنذار تدوي قرب غزة.. وتل أبيب تنفي إطلاق صواريخ من القطاع
01:40 م الأحد 12 يناير 2020
تل أبيب- (د ب أ):
دوت صافرات الإنذار، الأحد، في مستوطان الاحتلال الإسرائيلي القريبة من قطاع غزة.
إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن "تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة ليس بسبب إطلاق قذائف صاروخية"، دون توضيح سبب تفعيلها.
وأكد سكان في المنطقة أن طائرات تابعة للجيش تحلق في السماء.
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