ميجان تتوجه إلى كندا وسط انتقادات لتخليها وزوجها عن واجباتهما الملكية

لندن - (د ب أ):

عادت ميجان، دوقة ساسكس وقرينة الأمير هاري، إلى كندا، حسبما ذكر قصر باكنجهام اليوم الجمعة وسط انتقادات إعلامية شديدة لخطة الزوجين للتخلي عن واجباتهما كأعضاء بارزين ف العائلة الملكية.

وأعلن الأمير هاري /35 عاما/ وزوجته ميجان /38 عاما/ خططهما للاضطلاع بدور أقل وبناء استقلال مادي وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، و"صياغة دور تقدمي جديد".

وأعلن الزوجان أنهما يعتزمان الحد من وصول الإعلام إليهما والانسحاب من نظام تناوبي للتغطية الإعلامية لأنشطة العائلة الملكية.

ويأتي الإعلان المفاجئ بعدما أدان الزوجان الملكيان التغطية المتطفلة وغير الدقيقة في الصحافة البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية التي وجِهت لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد ميجان لأن والدتها سمراء.

وأعلن قصر باكنجهام استمرار المناقشات مع الزوجين، في حين نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن مصادر بالبلاط الملكي القول إن هاري وميجان لم يتشاورا مع جدة الأمير، الملكة إليزابيث الثانية، أو أي أعضاء بارزين آخرين في العائلة المالكة قبل إعلانهما.

وعاد هاري وميجان خلال الأسبوع الجاري من عطلة عيد الميلاد التي امتدت لستة أسابيع في كندا، الدولة العضو بالكومنولث، مع نجلهما آرتشي /8 أشهر/.

وتزوج هاري وميجان في حفل زفاف رائع أقيم بقلعة ويندسور في مايو 2018.