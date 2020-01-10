بغداد تطالب واشنطن بإرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الأمريكية

بغداد - أ ش أ

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي الخاص بالانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق ووضع الآليات لذلك، مشيرا إلى أن هناك قوات وطائرات مسيرة أمريكية تدخل العراق دون إذن الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي ل‍رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - أن عبدالمهدي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.

وأكد عبد المهدي أن العراق يرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.

وأكد أن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وحماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية ، لافتا إلى أن أولوياته تنحصر في محاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الأحد الماضي، في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية.