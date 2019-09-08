  • عاجل:الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    بأمر الملك.. عدم التعاقد مع المكاتب الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية

    01:06 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    بأمر الملك.. عدم التعاقد مع المكاتب الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية

    الملك سلمان

    الرياض- ( د ب أ):

    أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

    وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، الأحد، أن الملك سلمان "ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية"، موجها بـ " اعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه".

    وأشار الأمر الملكي السعودي إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه".

    كان مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي السعودي، علي بو خمسين، أعلن في يناير الماضي استحواذ الشركات الأجنبية على 95% من سوق الاستشارات الاقتصادية في المملكة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق.

    الملك سلمان الخدمات الاستشارية السعودية الرياض

    الخبر التالى:

    ماذا حدث في أول مناظرة تليفزيونية بين مُرشحي انتخابات الرئاسة بتونس؟(فيديو)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان