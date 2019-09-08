بأمر الملك.. عدم التعاقد مع المكاتب الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية

الرياض- ( د ب أ):

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، الأحد، أن الملك سلمان "ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية"، موجها بـ " اعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه".

وأشار الأمر الملكي السعودي إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه".

كان مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي السعودي، علي بو خمسين، أعلن في يناير الماضي استحواذ الشركات الأجنبية على 95% من سوق الاستشارات الاقتصادية في المملكة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق.