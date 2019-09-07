  • عاجل:قرار وزاري بشأن اشتراطات ​تأمين المباني من الحرائق (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث فى باكستان تطورات العلاقات بين البلدين

    09:30 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث فى باكستان تطورات العلاقات بين البلدين

    الجنرال كينيث ماكنزي

    اسلام أباد- (د ب ا):

    وصل الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية(سينتكوم) إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم السبت على رأس وفد يضم 17 عضوا.

    ونقل موقع"جيو نيوز" الباكستاني عن مصادر قولها إن الجنرال ماكنزي سوف يعقد اجتماعات مهمة مع القادة العسكريين والمدنيين الباكستانيين.

    وكان ماكنزى قد بحث في وقت سابق من الشهر الجارى مع رئيس وزراء باكستان عمران خان تطورات العلاقات الأمريكية الباكستانية ومباحثات السلام الأفغانية الجارية حاليا، ضمن موضوعات أخرى.

    والتقى ماكنزي، الذى تولى مهامه فى شهر مايو الماضى خلفا للجنرال جوزيف فوتيل، مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية الجنرال قمر جاويد باجوا.

    وبحث الجانبان البيئة الجيوستراتيجية وقضايا الأمن الإقليمي، والوضع في أفغانستان والتوتر بين الجيشين الهندي والباكستاني فى 27 فبراير الماضي.

    الجنرال كينيث ماكنزي القيادة المركزية الأمريكية باكستان

    الخبر التالى:

    تقرير: إبرام صفقات بقيمة 26 مليار دولار في معرض الصين-الدول العربية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان