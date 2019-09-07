قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث فى باكستان تطورات العلاقات بين البلدين

اسلام أباد- (د ب ا):

وصل الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية(سينتكوم) إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم السبت على رأس وفد يضم 17 عضوا.

ونقل موقع"جيو نيوز" الباكستاني عن مصادر قولها إن الجنرال ماكنزي سوف يعقد اجتماعات مهمة مع القادة العسكريين والمدنيين الباكستانيين.

وكان ماكنزى قد بحث في وقت سابق من الشهر الجارى مع رئيس وزراء باكستان عمران خان تطورات العلاقات الأمريكية الباكستانية ومباحثات السلام الأفغانية الجارية حاليا، ضمن موضوعات أخرى.

والتقى ماكنزي، الذى تولى مهامه فى شهر مايو الماضى خلفا للجنرال جوزيف فوتيل، مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية الجنرال قمر جاويد باجوا.

وبحث الجانبان البيئة الجيوستراتيجية وقضايا الأمن الإقليمي، والوضع في أفغانستان والتوتر بين الجيشين الهندي والباكستاني فى 27 فبراير الماضي.