واشنطن: موجابي "خذل آمال شعبه"

واشنطن- (أ ف ب):

رأت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الذي توفّي الجمعة "ساعد في تحرير زيمبابوي" لكنّه أفقر بلده و"خذل آمال شعبه" لاحقا.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة مورغن أورتيغاس في بيان مقتضب "نُقدّم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي".

وأضافت أن "روبرت موجابي ساعد في تحرير زيمبابوي لكن انتهاكاته لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصاديّة أفقرا الملايين" من شعب زيمبابوي.

وختمت أورتيغاس "نُواصل دعم تطلّعات الزيمبابويين نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا".

وتوفي موجابي بطل استقلال البلاد التي حكمها بقبضة حديد بين 1980 و2017، الجمعة في سنغافورة عن 95 عاما، بعد أقل من عامين على إطاحته.

وأشادت دول إفريقيا عدة بـ"محرر" زيمبابوي، بينما دانت بريطانيا القوة المستعمرة السابقة التي أقامت علاقات متوترة مع نظامه، "حكمه المتسلط".

وكانت الولايات المتحدة ساعدت في سبعينات القرن الماضي في الضغط على ايان سميث زعيم الأقلية البيضاء في دولة روديسيا غير المعترف بها، للموافقة على حكم السود.

وانتخب موجابي في 1980 وسط آمال كبيرة.

وتوترت علاقاته مع الولايات المتحدة التي فرضت عليه عقوبات بينما اتهم موجابي القادة الغربيين باستعمار جديد.