"لا يمكنني السكوت".. أغنية ضد أردوغان تكتسح المجتمع التركي في 24 ساعة

القاهرة – (مصراوي):

خلال 24 ساعة، كانت أغنية الراب "لا يمكنني السكوت" أو "Susman" بالتركية، تخطت الثلاثة ملايين ونصف مشاهد، في تفاعل كبير مع كلمات الأغنية التي عبّر من خلالها المطربون عن حال الشعب التركي في ظل حكم أردوغان.

نشر الأغنية أمس الخميس، مطرب الراب التركي شانيشار، عبر قناته على "يوتيوب"، كاتبًا أسماء 13 مطربًا آخرين أدّوا الاغنيه معه.

وخلال الأغنية انتقد الفنانون الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تركيا بلهجة وعبارات وصفها متابعون بأنها "جريئة وغير مسبوقة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

كما انتقدت كلمات الأغنية انتهاكات حقوق الإنسان على يد أجهزة الأمن التركية، وانحياز القضاء.