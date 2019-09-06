وزير الإعلام السوداني: سنلغي كل القوانين المقيدة لحرية الصحافة

الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية الجديدة فيصل محمد صالح العمل على إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة في البلاد.

وقال صالح ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية أوردته اليوم الجمعة ـ إن الإعلان يجب أن يجد مساحة من الحرية حتى يمارس المهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير الإعلام السوداني على ضرورة صياغة قوانين جديدة تنظيم عمل الصحافة وتساهم في إعطاء مساحة أكبر للإعلام.

وكان صالح قد أكد مساء أمس الخميس في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.