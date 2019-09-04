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وزير الدفاع الأمريكي: من المبكر جدًا الحديث عن بداية سحب قوات من أفغانستان

08:25 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
وزير الدفاع الأمريكي: من المبكر جدًا الحديث عن بداية سحب قوات من أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

واشنطن - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إنه من المبكر جدًا الحديث عن بداية سحب القوات من أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن إسبر قوله -للصحفيين المرافقين له أثناء سفره إلى ألمانيا- إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان مازالت مستمرة.

وأوضحت الشبكة أن إسبر رفض نقاش تفاصيل عن توقيت سحب القوات الأمريكية.

وأشار إسبر إلى أنه سيطلع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بشأن الأوضاع في أفغانستان خلال لقائهما في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم.

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مارك إسبر وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة أفغانستان

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