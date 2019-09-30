تونس: رفض كافة الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

القاهرة- (مصراوي):

رفض القضاء التونسي، الاثنين، كافة الطعون المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية.

ورفضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية، والمقدمة من قِبل 5 مرشحين، وهم: "سيف الدين مخلوف، ويوسف الشاهد، وناجي جلول، وحاتم بولبيار، وسليم الرياحي".

وتعتبر الأحكام المذكورة نهائية ولا تقبل بالتالي مزيدًا من الطعون، ما يعني أن الجولة الثانية ستكون رسميا يوم 13 أكتوبر أكتوبر بين كل من قيس سعيد ونبيل القروي.

ويُنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية بتونس، وتُثبّت 13 أكتوبر موعدًا الدورة الثانية.

في سياق متصل، تنطلق مساء اليوم الاثنين، المناظرات الثلاث التلفزيونية المخصصة للانتخابات التشريعية، بمشاركة ممثلي 9 قوائم في كل حصة، بعد أن أُجريت عملية القرعة الخاصة باختيار القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية مساء الخميس في مقر مؤسسة "التلفزة التونسيّة".

وأفرزت عملية القرعة مشاركة 9 ممثلين للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية خلال كلّ حصّة، للتناظر حول 3 محاور تتعلّق بالمسائل الاجتماعية التربوية والصحية والمسائل التنموية الاقتصادية والمالية والتنمية الجهوية.

وستُجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر المقبل.