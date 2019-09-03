حمدوك: نتوقع حذف السودان من لائحة الإرهاب قريبًا

القاهرة- (مصراوي):

شدّد رئيس وزراء السودان المُكلّف، عبدالله حمدوك، على ضرورة حذف اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، متوقعًا اتخاذ تلك الخطوة قريبًا.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، إنه "يجب رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، ونتوقع حصول تقدم في سبيل ذلك قريبًا".

كانت واشنطن قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 1993. وعلّقت الإدارة الأمريكية النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عزل البشير في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة استمرت لأشهر.

ووصل وزير الخارجية الألماني إلى السودان، الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب وعدد من المسؤولين.

وتُعد زيارة ماس الأولى لمسؤولٍ أوروبيٍ ومسؤولٍ ألمانيٍ للسودان منذ عام 2011، ومن المقرّر أن يلتقي رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أيضًا.

وتأتي الزيارة بعد أن أدى أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء اليمين الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

واستبق وزير الخارجية الألماني الزيارة بتصريحات أكد فيها رغبة ألمانيا في أن يستفيدَ السودان من الفرصة التاريخية التي يمر بها البلد.

وقال ماس في بيان صدر قبيل زيارته للخرطوم إن "السودان يقف عند منعطف تاريخي".

وأوضح الوزير الألماني أنه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي حركة الاحتجاج "للتعبير عن تقديره لهم".

وتابع "نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدولي".

ومن المقرّر أن يتوجه ماس إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء زيارته للخرطوم.