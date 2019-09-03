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    وزيرا خارجية مصر وغينيا يؤكدان ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين

    04:04 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    وزيرا خارجية مصر وغينيا يؤكدان ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب بين البلدين

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة- (د ب أ):

    أكد وزيرا خارجية مصر وغينيا سامح شكري وممادى تورية على أهمية دعم العلاقات الثنائية على ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق الامني بين البلدين .

    وقال شكري ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الغيني بالقاهرة، "سوف نعمل خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع الأشقاء في غينيا على دعم العلاقات الثنائية والعمل على توطيدها، والعمل على دورية انعقاد اللجان المشتركة".

    وأشار إلى الجهود المشتركة بين البلدين في دعم الاندماج الأفريقي والعمل من خلال الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أفضل.

    ومن جانبه ، أشار وزير الخارجية الغيني إلى أنه نقل رسالة من الرئيس الغينى ألفا كوندى تؤكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين.

    سامح شكري الإرهاب غينيا أفريقيا
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