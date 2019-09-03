المفوضية الأوروبية: خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق يبدو" محتملا بصورة واضحة للغاية"

بروكسل- (د ب ا):

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا اندريفا اليوم الثلاثاء إن المفوضية تعتبر الآن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق انتقالي في 31 اكتوبر المقبل " أمر محتملا بصورة واضحة للغاية".

ويشار إلى أنه من المقرر أن تعرض المفوضية غدا الأربعاء المزيد من الإجراءات الاحترازية في حال الخروج بدون اتفاق، حيث هناك مقترحات مطروحة على الطاولة لتوفير المساعدات من صندوق التضامن الأوروبي للدول الأعضاء الأكثر تضررا.

وأشارت اندريفا لدى سؤالها حول التقدم الذي تم إحرازه في المباحثات بين لندن وبروكسل إلى أن المفاوضين " يحرزون تقدما" بعد استئناف اللقاءات الفنية. وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات ملموسة في الوقت المناسب.

وأضافت اندريفا " في هذه المرحلة. لا أستطيع الإعلان عن أي مقترحات محددة تم طرحها".