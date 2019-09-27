منظمو احتجاجات المناخ في ميلانو : وصول عدد المشاركين إلى 150 ألفا

روما- (د ب أ):

جذبت احتجاجات أيام الجمعة من أجل المستقبل المعنية التغير المناخي في ميلانو 150 ألف شخص في احتشاد غير مسبوق، وفقًا لمنظمي الفعالية.

ونسبت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" هذا الرقم، الذي تجاوز الرقم القياسي الإيطالي السابق البالغ 100 ألف محتج في مارس في ميلانو أيضا، إلى متحدث باسم احتجاجات أيام الجمعة من أجل المستقبل ، لم يتم تحديد هويته.

وكانت هناك إجمالا احتجاجات في أكثر من 150 موقع إيطالي. وحث وزير التعليم لورينزو فيورامونتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري المعلمين على عدم معاقبة الطلاب الذين يتغيبون عن دروس أيام الجمعة.

وأضافت وكالة أنسا الإيطالية نقلاً عن منظمين، أن أكثر من 100 ألف متظاهر انتشروا في شوارع نابولي، وحوالي 100 ألف متظاهر في تورينو.

وشهدت باليرمو بعض التوتر، حيث حاول حوالي 30 شبابا يرتدون ملابس سوداء، ويُفترض أنهم مسلحون من اليمين المتطرف، تفريق المسيرة المحلية. وهرب بعض المحتجين في حالة من الذعر وتدخلت شرطة مكافحة الشغب.

وفي روما، سارت حشود كبيرة من الطلاب في اتجاه شارع "فوري إمبيريالي" بالقرب من مدرج الكولوسيوم.

وقال ماتيو أحد الطلاب في روما في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من المهم حقًا أن أكون هنا لأن هذا الكوكب يتم تدميره ولأننا جيل الشباب، علينا المساهمة في التغيير".

وحث الجميع على بذل قصارى جهدهم لإنقاذ كوكب الأرض، بدءاً من "أشياء صغيرة مثل عدم القاء المهملات في الشارع". وقال أيضًا إنه يتنقل بوسائل النقل العام.

وأشارت متظاهرة أخرى تدعى ليزا، إلى الأخبار الأخيرة حول خطر انهيار كتلة جليدية كبيرة من الجانب الإيطالي من مونت بلانك: "نأمل ألا تذوب الأنهار الجليدية".