بكين تدشن مطارها الجديد الضخم قبل الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي

بكين- (أ ف ب):

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء المطار الجديد في بكين المجهز بتصاميم حديثة جدا والذي يتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأعلن شي افتتاح المطار المصمم على شكل نجم البحر، في تصريحات مقتضبة خلال مراسم داخل المطار الضخم، قبل أيام قليلة على احتفال كبير تقيمه الصين في الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية.

ويقع المطار الذي أطلق عليه "مطار بكين داشينغ الدولي" على بعد 46 كلم جنوب ساحة تيان انمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في عام 2040 مع ثمانية مدرجات وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر سنويا.

ويعتبر المطار تجسيدا "للحلم الصيني" الذي وعده شي به المواطنين.

وقد أعلنت شركات أجنبية ومحلية عن خطط لنقل عملياتها إلى المطار الجديد.

وأعلنت كل من بريتش ايرويز وكاثاي باسفيك وفينير عن وجهاتها الجديدة إلى داشينغ.

ومن المتوقع أن ينتقل تحالف سكاي-تيم الذي يضم دلتا وايرفرانس وكي.إل.إم، إلى المطار الجديد مع شريكيه خطوط ايسترن وتشاينا ساثذرن.

لكن لدى اتصال أجرته وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، قالت دلتا وايرفرانس إنهما لم تتخذا قرار بعد بشأن نقل المطارات.

ومن المتوقع أن تستمر خطوط ايرتشاينا، ثالث أكبر خطوط صينية، في تشغيل غالبية رحلاتها من مرفأ بكين كابيتال الدولي.

وقال محلل الطيران جون ستريكلاند إن "تغيير المطارات قد يكون قرارا معقدا لخطوط الطيران".

نمو كبير

سيكون المطار البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أكبر المطارات في العالم.

وقد وضعت تصاميمه المهندسة المعمارية العراقية-البريطانية زها حديد التي توفيت عام 2016.

في داخل المطار تبرز الخطوط الانسيابية والمنحنية ، والضوء الطبيعي الذي يصل أدنى مستويات المبنى من فتحات في السقف.

وتحت المطار محطة قطار وخط مترو يتيحان للمسافرين الوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة.

تبلغ كلفة المشروع 120 مليار يوان (17,5 مليار دولار) أو 400 مليار يوان في حال احتساب كلفة بناء السكك والطرق.

وعند تشغيله بطاقته القصوى سيكون المطار أكبر مطار منفرد من ناحية استيعاب الركاب، وفق مصمميه.

ومطار اتلانتا في الولايات المتحدة -- أكثر مطارات العالم ازدحاما -- يمكن أن يستقبل أكثر من مئة مليون مسافر لكن من خلال محطتيه.

ومطار بكين كابيتال الدولي الحالي -- ثاني أكبر مطارات العالم -- تخطى قدرته مع ما يزيد بقليل عن 100 مليون مسافر.

وقال مدير مؤسسة إنداو اناليتيكس لاستشارات الطيران شكر يوسف إن "داشينغ هو امتداد لنمو استثنائي لسوق الطيران في الصين".

وقطاع النقل الجوي مزدهر في الصين مع ارتفاع مستويات المعيشة ورغبة الناس في السفر.

ومن المتوقع أن يتخطى ذلك القطاع قطاع النقل الجوي الأمريكي ليصبح أكبر سوق للطيران بحلول منتصف العقد المقبل، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبحلول 2037 ستسجل الصين 1,6 مليار رحلة بالطائرة سنويا -- ما يزيد بمليار رحلة عن 2017، وفق تقديرات الاتحاد.