رئيس الوزراء العراقي يزور السعودية غد الأربعاء

بغداد - (د ب أ)

يقوم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يوم غد الاربعاء بزيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فان "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".

واضاف البيان ان المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يشهد توترات شديدة في منطقة الخليج عقب هجوم على منشأت نفطية سعودية الاسبوع الماضي ،وأعلن الحوثيون المسؤولية عنه.

غير ان الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمانيا اعلنت مسؤولية ايران عن الهجوم.

كان عبد المهدي قد زار السعودية في شهر ابريل الماضي تم خلالها التوقيع على 13اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد.