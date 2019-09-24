مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص إثر زلزال عنيف في باكستان

إسلام آباد - (أ ش أ)

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم /الثلاثاء/ جراء زلزال عنيف بلغت شدته 8ر5 درجة على مقياس ريختر ، ضرب عدة مدن ومناطق في باكستان.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزنه على الخسائر ، بما فيها المادية والبشرية جراء الزلزال، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير إغاثة فورية في المناطق المتضررة بالزلزال، وفقا لما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني.

من جانبها قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن مسؤوليها يعملون حاليًا على تقييم حجم الأضرار التي تسبب فيها الزلزال في إسلام آباد، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق ، مؤكدة وقوع بعض الإصابات بين المواطنين.