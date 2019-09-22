عباس يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله- (د ب أ):

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس وصل إلى نيويورك قادما من النرويج، التي كان في زيارة رسمية لها استمرت 3 أيام، التقى خلالها كبار المسؤولين.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن عباس سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة الخميس المقبل، فيما سيعقد اجتماعات مع رؤساء دول وحكومات وشخصيات دولية مختلفة على هامش اجتماعات المنظمة الدولية.

وتأتي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في وقت حرج بالنسبة للفلسطينيين عقب تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

كما تأتي في ظل استمرار تأزم العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017.