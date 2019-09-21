أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة

القاهرة- (د ب أ):

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد اليوم السبت إلى نيويورك للمشاركة فى فعاليات الشق رفيع المستوى من الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت الساعات الماضية بيانا إعلاميا حول مشاركة وفد الجامعة في فعاليات الأمم المتحدة جاء فيه إن "أبو الغيط سيشارك خلال زيارته في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة، وقمة التنمية المستدامة، والقمة الدولية لتمويل التنمية".

وذكر البيان أن الأمين العام سيشارك أيضا فى سلسلة من الاجتماعات الوزارية التى ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة والتى تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات فى سورية وليبيا واليمن، وحشد الدعم السياسى والمالى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وتعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في الصومال، وتطوير الشراكة الاسترتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة في الرياض في نوفمبر القادم .

وأضاف البيان، أن أبو الغيط سيجرى كذلك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، بما فيها الدول التي تستعد للانضمام كأعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن اعتبارا من الأول من يناير القادم.