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    فيديو يُظهر قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية

    05:45 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    فيديو يُظهر قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية

    قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية

    القاهرة – مصراوي:

    انتشر مقطع فيديو لعملية قتل الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وأظهر إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

    وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الأربعاء، استشهاد المواطنة بعد إطلاق النار عليها، وتركها الجنود تنزف لوقت طويل دون طلب للإسعاف.

    وزعمت قوات الاحتلال أنها كانت تحمل سكينا وتحاول طعن أحد الجنود، في وقت يظهر مقطع الفيديو أن وقت إطلاق النار عليها لم يكن هناك أي خطر تشكله السيدة.

    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن المواطنة أصيبت بشكل مباشر وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم اطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.

    وعقب عملية القتل، اعتدت شرطة الاحتلال على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين.

    الاحتلال الإسرائيلي قتل سيدة فلسطينية القدس المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية

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