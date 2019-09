فيديو يُظهر قتل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية

القاهرة – مصراوي:

انتشر مقطع فيديو لعملية قتل الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وأظهر إطلاق النار عليها من مسافة قريبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الأربعاء، استشهاد المواطنة بعد إطلاق النار عليها، وتركها الجنود تنزف لوقت طويل دون طلب للإسعاف.

وزعمت قوات الاحتلال أنها كانت تحمل سكينا وتحاول طعن أحد الجنود، في وقت يظهر مقطع الفيديو أن وقت إطلاق النار عليها لم يكن هناك أي خطر تشكله السيدة.

#Breaking

The Israeli occupation opened fire at a Palestinian woman near Qalandia checkpoint, north of Jerusalem. pic.twitter.com/dbV1ZdQgxn