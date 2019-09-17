ترامب: لا أفضل لقاء روحاني أثناء الجمعية العمومية للأمم المتحدة

واشنطن - (أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يفضل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تبدأ فعالياتها في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأوضح ترامب - أثناء تواجده على متن طائرة الرئاسة متوجها إلى حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أنا لا أستبعد أبدا أي شيء، لكنني لا أفضل لقاءه".

وكان ترامب قد أتاح في السابق فرصة التحدث مع روحاني أثناء تجمع قادة العالم في نيويورك الأسبوع المقبل، لكن ذلك قبل تصاعد التوترات بين البلدين إلى مستوى جديد في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" النفطية في السعودية، والذي تتجه أصابع الاتهام الأمريكية فيه إلى إيران.