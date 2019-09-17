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أبو الغيط يغادر الخرطوم بعد مباحثاته مع القيادات السودانية

09:55 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
أبو الغيط يغادر الخرطوم بعد مباحثاته مع القيادات السودانية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الخرطوم - (أ ش أ)

غادر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، العاصمة السودانية /الخرطوم/، بعد مباحثات أجراها مع القيادات السودانية.

ووصف أبو الغيط مباحثاته مع المسئولين السودانيين بالإيجابية، مشيرا إلى أنه وعد ببذل جهد فيما يخص تحقيق انفراجة في مسألة ديون السودان، وعقد مؤتمر دولي للمانحين.

والتقى أبو الغيط، في الخرطوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله.

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أحمد أبو الغيط الخرطوم السودان عبد الفتاح البرهان عبد الله حمدوك

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