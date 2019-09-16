منظمة التحرير الفلسطينية: اتصالات مصرية لإنقاذ حياة أسير لدى إسرائيل

رام الله- (د ب أ):

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، عن اتصالات مصرية لإنقاذ حياة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 61 يوما.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن "جهودا مصرية حثيثة تبذل من أجل التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسير سلطان خلوف والافراج عنه".

وذكرت الهيئة أنه بعد المساعي المصرية، تم تحديد اليوم جلسة محكمة للنظر بقضية خلوف (38 عاما) الذي يرقد في مستشفى إسرائيلي بحالة حرجة جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وحذرت من دخول خلوف في مرحلة الخطر المميت في أية لحظة "إذا ما واصلت الإدارة تعنتها في عدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلوف في يوليو الماضي وحوله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، دون توجيه له أي تهمة ليعلن عن شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للقرار.

كما يواصل 5 أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وشرق القدس إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم الإداري، علما أن إسرائيل تعتقل نحو 500 فلسطيني إداريا.