"التعاون الخليجي" يدين تعهد نتنياهو بضم غور الأردن لإسرائيل حال إعادة انتخابه

الرياض - أ ش أ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعِيد انتخابه، واصفًا إياها بـ"الاستفزازية والعدوانية"، مؤكدًا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب الزياني - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد، أمس الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعِيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، قائلًا، في خطاب تلفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".