جونسون يتعهد بالدفع من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تعليق البرلمان

لندن - (د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء باستغلال تعليقه لعمل البرلمان الذي يستمر 5 أسابيع لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 أكتوبر المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) " أعتقد أن هناك أعدادا كبيرة من الناس في هذا المكان يرغبون حقا في تحقيق هذا، وهذا يشمل الشعب البريطاني ولكن أيضا في بروكسل وأصدقاءنا وشركاءنا في انحاء الاتحاد الأوروبي".

وتابع "إنهم يريدوننا أن نمضي قدما في هذا.. لقد تأخر هذا لثلاثة أعوام (منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد)".

وصوت نواب المعارضة في وقت متأخر أمس الاثنين ضد دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك قبل فترة قصيرة من تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 اكتوبر المقبل.

وحثت مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب جونسون اليوم الثلاثاء على الدفع صوب التوصل لاتفاق مع بروكسل، في ظل مخاوف من أنه قد يتجاهل قانونا جديدا يمنع الانسحاب دون اتفاق .

وعلى الجانب الآخر، حث نواب مؤيدون للخروج جونسون على تجاهل القانون.

وقال جونسون لـ(بي بي سي) "نحن نعمل بجهد كبير للتوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن إذا كان الأمر ضروريا للغاية، سنخرج بدون اتفاق".

واتهم جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض جونسون بـ"التهرب من التدقيق / فيما يقوم به / " من خلال تعليق عمل البرلمان .

وقال كوربن في مؤتمر النقابات العمالية "إنه يريد الترتيب لمواجهة بشأن الخروج بدون اتفاق يستطيع إعادة تقديمها كمعركة بين البرلمان والشعب".

وقال ستيفن كينوك وهو نائب من حزب العمال المعارض ينتمى لمجموعة نواب من عدة أحزاب يطلق عليها " نواب من أجل التوصل لاتفاق" إنهم يريدون "اتفاقا نفعيا يعتقدون أنه يمكن أن يحظى بأغلبية في البرلمان، وأن يبدأ أيضا في إعادة توحيد بلادنا المنقسمة بشدة".

وقالت فيكتوريا برينتس العضوة بالمجموعة، وهي تنتمى لحزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية إنها تريد احترام نتائج استفتاء الخروج الذي أجرى عام 2016، ولكن " تجنب أضرار الخروج بدون اتفاق".

وقالت الوزيرة السابقة آمبر رود، التي تقدمت باستقالتها من حكومة جونسون السبت الماضي، في خطاب مفتوح إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق هو الهدف الرئيسي للحكومة.

وكانت رود قد قالت لـ "بي بي سي" في وقت سابق إن الحكومة تخصص 80 إلى 90% من وقتها في الإعداد لبريكست بدون اتفاق.