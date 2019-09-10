طالبان تستولى على مقاطعة ثانية شمالي أفغانستان

كابول- (د ب أ):

تمكنت حركة طالبان من فرض سيطرتها على مقاطعة ثانية في إقليم تخار شمالي البلاد، حسبما أعلن مسؤولون من الحركة اليوم الثلاثاء.

قال محمد عزام أفضلي، عضو المجلس الإقليمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مركز مقاطعة داراق في تخار قد اجتاحته عناصر طالبان صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد سيد صلاح الدين برهاني، عضو في مجلس الإقليم، سيطرة طالبان على المقاطعة، وقال إنه لم يتم إرسال أي تعزيزات إلى المقاطعة لمنع سقوطها في أيدي طالبان أو استعادة السيطرة عليها.

جاء ذلك بعد أن سيطرت طالبان على مركز مقاطعة يانجي قلعة في إقليم تخار مساء أمس الاثنين بعد يومين من القتال بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان بالمنطقة، حسبما قال في وقت سابق اليوم وفيّ الله رحماني، رئيس المجلس الإقليمي، لـ (د.ب.أ) .

وأكد عضو مجلس الإقليم أرباب روح الله رؤوفي سقوط المقاطعة، لكن المسؤولين الاثنين لم يكشفا عن الخسائر البشرية في كلا الجانبين.

وقال رؤوفي إن معظم المناطق كانت خاضعة لسيطرة طالبان بالفعل فيما عدا مركز المقاطعة، وهو منطقة صغيرة نصف قطرها كيلومتر واحد تقريبا، كانت تسيطر عليها الحكومة الأفغانية، ولكن سيطرت عليها حركة طالبان الآن.

وتصاعدت المواجهات بين طالبان والقوات الأفغانية منذ ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان في وقت متأخر يوم السبت الماضي.